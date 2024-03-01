Депутат с Кубани увидела только 11 обращений из почти 100-тысячного округа

«По проблеме капитального ремонта тротуара и устройства уличного освещения по автомобильной дороге краевого значения в хуторе Средний Челбасс обратилась жительница из Павловского района», — пишет депутат в своем телеграм-канале.
Еще были вопросы о ремонте квартиры, получении пенсии и сборе валежника. Три обращения депутат взяла на «личный контроль».
В избирательный округ № 21, помимо Ленинградского района, входят части Староминского, Павловского и Выселковского районов. Численность избирателей 83,7 тысячи человек.
Теперь известно, что это не только один из наиболее крупных округов, но и, видимо, беспроблемный, отметили комментаторы в соцсетях.