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Депутат с Кубани увидела только 11 обращений из почти 100-тысячного округа

КРАСНОДАР, 1 марта, ФедералПресс. Депутат Законодательного собрания Кубани Жанна Беловол отчиталась всего об одиннадцати обращениях людей за февраль. Всего в округе у нее более 80 тысяч жителей.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«По проблеме капитального ремонта тротуара и устройства уличного освещения по автомобильной дороге краевого значения в хуторе Средний Челбасс обратилась жительница из Павловского района», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Еще были вопросы о ремонте квартиры, получении пенсии и сборе валежника. Три обращения депутат взяла на «личный контроль».

В избирательный округ № 21, помимо Ленинградского района, входят части Староминского, Павловского и Выселковского районов. Численность избирателей 83,7 тысячи человек.

Теперь известно, что это не только один из наиболее крупных округов, но и, видимо, беспроблемный, отметили комментаторы в соцсетях.