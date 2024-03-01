Бывший начальник ОМОНа из Сочи Евгений Панков возглавил самарскую Росгвардию

В Самарской области сменился руководитель управления Росгвардии. Врио начальника стал Евгений Панков, об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Приказ о назначении директор Росгвардии генерал Золотов подписал накануне.
«Участник СВО и контртеррористических операций на Северном Кавказе», — так охарактеризовал нового начальника самарских росгвардейцев Хинштейн.
В органах правопорядка и войсках Панков служит с 1994 года, начинал карьеру с должности милиционера-стажера. Долго проработал в Сибири, в том числе был командиром Красноярского ОМОНа. А с 2020 года Евгений Панков руководил ОМОНом «Зверобой-Юг» в Сочи. У него есть несколько государственных наград, в том числе две медали «За отвагу».
К новым обязанностям Евгений Панков приступит в начале следующей недели.
Напомним, что в ноябре 2023 года от должности руководителя регионального управления Росгвардии был освобожден Александр Эсауленко. После этого врио начальника ведомства стал Евгений Нечаев, до этого работавший начальником центра лицензионно-разрешительной работы.