Бывший начальник ОМОНа из Сочи Евгений Панков возглавил самарскую Росгвардию

В органах правопорядка и войсках Панков служит с 1994 года, начинал карьеру с должности милиционера-стажера. Долго проработал в Сибири, в том числе был командиром Красноярского ОМОНа. А с 2020 года Евгений Панков руководил ОМОНом «Зверобой-Юг» в Сочи. У него есть несколько государственных наград, в том числе две медали «За отвагу».