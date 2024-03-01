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Спас 10 товарищей и четверо мирных жителей от украинского обстрела: за что наградили младшего сержанта Ярыгина

Военнослужащего из Приморья наградили за спасение во время боев больше 15 человек.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Младшего сержанта танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа Ивана Ярыгина наградили медалью Жукова за спасение военнослужащих и мирных жителей в ходе специальной военной операции. Он сумел вывести с поля боя и из-под украинских обстрелов больше 15 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На линии фронта он выполнял боевые задачи по оказанию первой помощи бойцам и мирным жителям, находящимся в зоне СВО.

В ходе ожесточенных боев на одном из участков фронта он вывел с линии соприкосновения и доставить в медицинские пункты больше десяти раненых бойцов, предварительно оказав им первую помощь. Благодаря мужеству и хорошему знанию основ военной и тактической медицины Иван Ярыгин оказывал раненым эффективную помощь, которая сохранила их жизни.

Не растерялся он и во время обстрела одного из населенных пунктов украинскими военными. Быстро разобравшись в обстановке, он сумел вывести из-под убийственного огня четырех мирных жителей поселка.

За образцовое выполнение поставленных задач, проявленное при этом мужество и отвагу в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, Иван Ярыгин награжден медалью Жукова.