Спас 10 товарищей и четверо мирных жителей от украинского обстрела: за что наградили младшего сержанта Ярыгина

Младшего сержанта танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа Ивана Ярыгина наградили медалью Жукова за спасение военнослужащих и мирных жителей в ходе специальной военной операции. Он сумел вывести с поля боя и из-под украинских обстрелов больше 15 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
На линии фронта он выполнял боевые задачи по оказанию первой помощи бойцам и мирным жителям, находящимся в зоне СВО.
Не растерялся он и во время обстрела одного из населенных пунктов украинскими военными. Быстро разобравшись в обстановке, он сумел вывести из-под убийственного огня четырех мирных жителей поселка.
За образцовое выполнение поставленных задач, проявленное при этом мужество и отвагу в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, Иван Ярыгин награжден медалью Жукова.