Спас 10 товарищей и четверо мирных жителей от украинского обстрела: за что наградили младшего сержанта Ярыгина

Младшего сержанта танкового подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа Ивана Ярыгина наградили медалью Жукова за спасение военнослужащих и мирных жителей в ходе специальной военной операции. Он сумел вывести с поля боя и из-под украинских обстрелов больше 15 человек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На линии фронта он выполнял боевые задачи по оказанию первой помощи бойцам и мирным жителям, находящимся в зоне СВО.

В ходе ожесточенных боев на одном из участков фронта он вывел с линии соприкосновения и доставить в медицинские пункты больше десяти раненых бойцов, предварительно оказав им первую помощь. Благодаря мужеству и хорошему знанию основ военной и тактической медицины Иван Ярыгин оказывал раненым эффективную помощь, которая сохранила их жизни.