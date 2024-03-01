Границы ТОР в Приморье расширят под горнолыжный курорт

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае под реализацию двух проектов с суммарным объемом инвестиций более чем в 23,2 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно документу, в состав ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 822 гектаров в городах Артём и Арсеньев, а также в Яковлевском муниципальном районе Приморья.
«Решение позволит приступить к реализации двух инвестпроектов. Один из них предполагает создание в Артёме крупнейшего на Дальнем Востоке сухого порта — транспортно-логистического центра, который будет обслуживать как экспортно-импортные, так и внутрироссийские грузопотоки», — поясняет пресс-служба кабмина.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, проект строительства ТЛЦ «Артем» в Приморском крае реализует группа компаний «ФинИнвест». Инвестор планирует ввести первую очередь мощностью 500 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год в конце 2024 года.
Также в границах ТОР «Михайловский» будет реализован проект по строительству круглогодичного семейного горнолыжного курорта «Арсеньев». Он будет готов до конца 2024 года.