Границы ТОР в Приморье расширят под горнолыжный курорт

«Решение позволит приступить к реализации двух инвестпроектов. Один из них предполагает создание в Артёме крупнейшего на Дальнем Востоке сухого порта — транспортно-логистического центра, который будет обслуживать как экспортно-импортные, так и внутрироссийские грузопотоки», — поясняет пресс-служба кабмина.