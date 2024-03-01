Российская команда победила в турнире по фиджитал-баскетболу на «Играх будущего» в Казани

«Игры будущего» — соревнования в фиджитал-формате, который объединяет классические и цифровые виды спорта. Программа турнира сочетает 21 дисциплину по пяти направлениям. В состязаниях принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд мультиспортивного турнира составляет 10 миллионов долларов.