Российская команда победила в турнире по фиджитал-баскетболу на «Играх будущего» в Казани

В турнире по фиджитал-баскетболу на «Играх будущего» в Казани победителем стала российская команда Liga Pro Team. Они обыграли американскую R10 Team USA с общим счетом 34:32.
Чемпионами турнира стали Михаил Панченко, Шалва Шаташвили, Михаил Юдов и Владислав Мелешкин. За победу баскетболисты получат призовые — 437 тысяч долларов. Третье место заняла команда из России Ural Basket, они обыграли китайский коллектив MDMX с общим счетом 40:26.
Турнир по фиджитал-баскетболу состоит двух этапов: цифрового (баскетбольный симулятор) и физического (баскетбол 2×2). Команда-победитель определяется по сумме заброшенных мячей.
Ранее сообщалось, что Российская команда одержала победу в турнире по Counter-Strike 2 на «Играх будущего». В финале чемпионы обыграли соотечественников из коллектива Looking For 0rg со счетом 2:0.
«Игры будущего» — соревнования в фиджитал-формате, который объединяет классические и цифровые виды спорта. Программа турнира сочетает 21 дисциплину по пяти направлениям. В состязаниях принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд мультиспортивного турнира составляет 10 миллионов долларов.