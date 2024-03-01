Президент анонсировал новые льготы для предпринимателей Хорезма

Локальным проектам будут возмещать 10 процентов от суммы полученного кредита, кроме того, бизнесменам предоставят возможность рассрочки в течение 5 лет при приватизации государственной собственности и земельных участков. Также за проданную недвижимость будет предоставляться 25% скидка при ее оплате в течение 3 месяцев.