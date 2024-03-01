Президент анонсировал новые льготы для предпринимателей Хорезма

Как сообщает пресс-служба президента, на проходящем в Хорезмской области совещании под руководством Шавката Мирзиёева было сказано о введении новых льгот для местных предпринимателей.
В частности, предприниматели освобождаются на 5 лет от таможенных платежей на импортное оборудование, запчасти и сырье, также им предоставят возможность уплаты налога на добавленную стоимость с отсрочкой на 180 дней.
Локальным проектам будут возмещать 10 процентов от суммы полученного кредита, кроме того, бизнесменам предоставят возможность рассрочки в течение 5 лет при приватизации государственной собственности и земельных участков. Также за проданную недвижимость будет предоставляться 25% скидка при ее оплате в течение 3 месяцев.
В ходе совещания отмечалось, что предприниматели, выполнившие взятые на себя обязательства в экономических и промышленных зонах, смогут приватизировать здания и земельные участки.
Кроме того, экспортерам начнут возмещать из экспортного фонда 50% дорожных расходов на поставку сырья из других регионов.