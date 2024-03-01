Токаев дал ряд поручений премьер-министру Бектенову

Премьер-министр отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны. Олжас Бектенов доложил о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей.
«В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора. Особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности», — сказал глава кабмина.
Также премьер-министр проинформировал о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.