Убрать мусор, вернуть скамейки, ликвидировать «коптилку»: Дятлова посетила бывший Балтрайон и раздала поручения

«Ещё одна хорошая новость, пожалуй, для всего Балтрайона. Мы заключили контракт на проектирование мероприятий по ликвидации последней городской мазутной котельной на ул. Киевская, 141. Для “Теплосети” это ещё и избавление от огромного “генератора убытков”, но в первую очередь это возможность дышать чистым воздухом для всех местных жителей. Отопительный сезон 2026 года должен начаться уже без “коптилки”», — добавила Дятлова.