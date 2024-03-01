Убрать мусор, вернуть скамейки, ликвидировать «коптилку»: Дятлова посетила бывший Балтрайон и раздала поручения

Власти поручили провести ряд работ по благоустройству на территории бывшего Балтрайона. Об этом написала глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Напротив бывшей «Родины», где недавно появился сквер, планируют посадить больше зелени. Торговые точки, которые действуют законно, обяжут убрать прилавки с тротуаров, а остальных составят протоколы.
«Чем больше будет присуждено штрафов к моменту визита к нарушителям приставов, тем доходчивее будут звучать наши аргументы против стихийных базаров. “Бабушек с черемшой” не трогаем!».
Муниципальный контроль должен определить, кто отвечает за уборку мусора во дворах домов на углу Киевской и П. Морозова, и обязать подрядчиков привести территорию в порядок. «Служба заказчика» займётся мемориалом: там отвалилась облицовочная плитка. Кроме того, власти поручили вернуть скамейки в сквер около бюста пионера-героя.
«Ещё одна хорошая новость, пожалуй, для всего Балтрайона. Мы заключили контракт на проектирование мероприятий по ликвидации последней городской мазутной котельной на ул. Киевская, 141. Для “Теплосети” это ещё и избавление от огромного “генератора убытков”, но в первую очередь это возможность дышать чистым воздухом для всех местных жителей. Отопительный сезон 2026 года должен начаться уже без “коптилки”», — добавила Дятлова.