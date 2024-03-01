Губернатор: Еще 130 общественных пространств благоустроят на Дону

«Благодаря нацпроекту “Жилье и городская среда”, который был начат по решению президента пять лет назад, в Ростовской области благоустроено 148 общественных пространств в городах и 608 — на селе. В планах на этот год — привести в порядок не менее 130 площадок, скверов и парков», — рассказал глава региона.