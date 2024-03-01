В этом году на поддержку садоводства в крае выделен 131 млн рублей. В целом же за семь предыдущих лет на развитие отрасли направлено 423 млн рублей. Объём финансирования ежегодно увеличивается.
«За время действия программы, с 2017 года, садовые общества получили по двум направлениям господдержки 415 грантов. Деньги пошли на обеспечение товариществ водой и электроэнергией, ремонт дорог, приобретение противопожарного оборудования. На 133 тыс. участков условия пребывания садоводов и дачников стали более комфортными. Кроме того, в программе предусмотрены субсидии муниципалитетам края для подключения садоводов к источникам электро- и водоснабжения. Поддерживаем мы и муниципальные союзы садоводства. В регионе таких 13, включая Краевой союз садоводства», — отметил Александр Походин.
Виктория Абрамченко высоко оценила опыт работы Правительства Красноярского края в господдержке садоводства и разработке соответствующей нормативно-правовой базы. Стоит отметить, что в Красноярском крае в 29 муниципалитетах действуют 1624 садоводческих некоммерческих товариществ. Большинство из них находятся в Емельяновском, Берёзовском, Канском районах, Красноярске и Дивногорске.
Александр Походин также обратил внимание на вопросы передачи заброшенных участков в собственность садовых обществ и легитимизации избрания председателей некоммерческих товариществ.
«Необходимо законодательно закрепить за садоводами право распоряжаться заброшенными земельными участками в своих объединениях. В частности, обрабатывать их, предоставлять в пользование или продавать. А вырученные деньги использовать на развитие товариществ. Чтобы предотвратить рейдерские захваты СНТ, процедуру и основания для нотариального удостоверения протокола общего собрания садоводов по избранию председателя нужно пересмотреть. Сейчас нотариус учитывает только выписку из протокола и наличие там двух подписей — вновь избранного председателя и секретаря собрания. Этого мало, в протоколе или в бюллетенях по заочному голосованию нужны подписи всех участников собрания», — подчеркнул первый замминистра.
Участники совещания от регионов поддержали такие инициативы и обратились к Виктории Абрамченко с предложением включить их в перечень поручений по итогам заседания Правительственной комиссии. Также обсудили вопросы водопользования в СНТ, вывоза твёрдых коммунальных отходов, передачи бесхозных линий электропередачи на баланс электроснабжающих организаций и другие.