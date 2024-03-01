Виктория Абрамченко высоко оценила опыт работы Правительства Красноярского края в господдержке садоводства

«Необходимо законодательно закрепить за садоводами право распоряжаться заброшенными земельными участками в своих объединениях. В частности, обрабатывать их, предоставлять в пользование или продавать. А вырученные деньги использовать на развитие товариществ. Чтобы предотвратить рейдерские захваты СНТ, процедуру и основания для нотариального удостоверения протокола общего собрания садоводов по избранию председателя нужно пересмотреть. Сейчас нотариус учитывает только выписку из протокола и наличие там двух подписей — вновь избранного председателя и секретаря собрания. Этого мало, в протоколе или в бюллетенях по заочному голосованию нужны подписи всех участников собрания», — подчеркнул первый замминистра.