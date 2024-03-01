Глава Железнодорожного района Красноярска покидает свой пост

Юрий Савчук уходит с поста руководителя администрации Железнодорожного района Красноярска. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, Савчук 15 лет проработал заместителем руководителя и 10 лет — руководителем района. Теперь, с его слов, он решил больше времени уделять семье.
«Жизнь пробегает очень стремительно. Я и не заметил, как пролетели 25 лет работы в администрации Железнодорожного района. И особенно осознал это, когда наш президент объявил 2024-й Годом семьи в России. Осмыслив это, принял решение, что хочу больше уделять внимания детям, внукам, которых у меня семеро, своей супруге», — рассказал Савчук.
Савчук поблагодарил команду администрации, а также руководителей предприятий и учреждений за «нелегкую, но продуктивную совместную работу на благо жителей» Железнодорожного района. «Я очень люблю Железнодорожный район, вместе с моей семьей проживаю на его территории. На протяжении всей работы мне было приятно отдавать свой опыт, знания, энергию и любовь нашему району», — отметил он.
Как рассказали в мэрии, 4 марта станет заключительным рабочим днем Савчука в администрации Железнодорожного района. С 5 марта временно исполнять обязанности руководителя будет Евгений Сёмкин.