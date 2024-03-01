Глава Железнодорожного района Красноярска покидает свой пост

«Жизнь пробегает очень стремительно. Я и не заметил, как пролетели 25 лет работы в администрации Железнодорожного района. И особенно осознал это, когда наш президент объявил 2024-й Годом семьи в России. Осмыслив это, принял решение, что хочу больше уделять внимания детям, внукам, которых у меня семеро, своей супруге», — рассказал Савчук.