Лукашенко учредил медаль 80-летия освобождения Беларуси

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в его пресс-службе.
Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 29 февраля. Им также утверждено положение о награде, описание и образец свидетельства.
«На лицевой стороне размещена фигура рядового Рабоче-крестьянской Красной армии в летнем обмундировании с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках, правее — фигура партизана с ручным пулеметом Дегтярева», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что возле фигур подписаны годы «1944» и «2024», а выше нанесено изображение салюта, внизу — ордена Отечественной войны.
На реверсе медали находится надпись «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», вокруг нее — венок с лентами и звезда.
По данным пресс-службы, этой медалью будут награждать ветеранов ВОВ, бывших узников фашистских тюрем, лагерей и гетто, а также иностранцев, которые принимали участие в освобождении Беларуси.
Кроме того, медаль вручат белорусским военнослужащим, работникам госорганов и другим лицам, которые внесли существенный вклад в патриотическое воспитание граждан республики, увековечивание памяти погибших, а также организацию мероприятий, посвященных памятной дате.