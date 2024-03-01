Спикер краевого парламента Валерий Сухих прокомментировал президентское послание

В целом, президент дал четкую оценку ситуации в российской экономике и предложил конкретные решения назревших вопросов. Владимир Владимирович дал ряд важных поручений регионам. Часть из них в Прикамье находится на этапе реализации, часть требует дополнительного внимания, в том числе со стороны законодателей. При этом федеральный центр под началом главы государства готов поддерживать субъекты в достижении поставленных целей".