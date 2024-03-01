Спикер краевого парламента Валерий Сухих прокомментировал президентское послание

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что в своем послании президент уделил особое внимание молодежи.
«Прямо сейчас в России подрастает большое молодое поколение: они учатся, получают профессию и совсем скоро заведут семьи. Задача властей всех уровней создать для этого необходимые благоприятные условия. Именно поэтому считаю важным решение президента запустить новые национальные проекты: “Семья”, “Молодежь России” и “Кадры”.
Экономика страны нуждается в молодых кадрах. Важно правильно сориентировать ребят на пути к своей будущей карьере, показать привлекательность рабочих профессий, обеспечить достойные условия труда. Для решения этой задачи необходимо усилить существующее взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателем и студентами. В конце концов, эффективная социальная политика, современная инфраструктура, качественное образование и престижная профессия создадут основу для создания молодой семьи.
Безусловно, Президент отметил и тех, кто сегодня защищает будущее российских семей на линии огня. Для наших бойцов, участников СВО, будет работать специальная кадровая программа «Время героев».
В целом, президент дал четкую оценку ситуации в российской экономике и предложил конкретные решения назревших вопросов. Владимир Владимирович дал ряд важных поручений регионам. Часть из них в Прикамье находится на этапе реализации, часть требует дополнительного внимания, в том числе со стороны законодателей. При этом федеральный центр под началом главы государства готов поддерживать субъекты в достижении поставленных целей".