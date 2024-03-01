Бывший челябинский министр здравоохранения нашел новую работу

На место Семенова в Челябинском областном перинатальном центре пришла Оксана Любавина, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на минздрав региона. До этого она была заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. А когда Семенов был министром, Оксана Любавина также руководила перинатальным центром.
В Екатеринбурге ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России, куда ушел Юрий Семенов, является крупнейшим научно-исследовательским институтом, который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным.