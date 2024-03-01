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Бывший челябинский министр здравоохранения нашел новую работу

Юрий Семенов, который был министром здравоохранения Челябинской области с 2019 по середину 2023 года, а потом второй раз возглавил перинатальный центр, перешел на новую должность. С 1 марта 2024 года он назначен руководителем ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» МЗРФ в Екатеринбурге.
Источник: ЕАН

На место Семенова в Челябинском областном перинатальном центре пришла Оксана Любавина, сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на минздрав региона. До этого она была заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. А когда Семенов был министром, Оксана Любавина также руководила перинатальным центром.

В Екатеринбурге ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России, куда ушел Юрий Семенов, является крупнейшим научно-исследовательским институтом, который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам группы высокого риска и их новорожденным.