Бывший челябинский министр здравоохранения нашел новую работу

Юрий Семенов, который был министром здравоохранения Челябинской области с 2019 по середину 2023 года, а потом второй раз возглавил перинатальный центр, перешел на новую должность. С 1 марта 2024 года он назначен руководителем ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» МЗРФ в Екатеринбурге.