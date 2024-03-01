Россиян ждет короткая рабочая неделя

«8 марта — нерабочий праздничный день. В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд», — говорится в сообщении.
Четверг, 7 марта, является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля — Ораза-байрам, 6 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасхи), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня — Святая Троица.