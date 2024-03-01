Санду опровергла публикации молдавских СМИ о Приднестровье

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об этом были опубликованы молдавскими СМИ, в том числе получающими финансирование из Румынии.
Ряд молдавских СМИ, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, в преддверии съезда в Тирасполе 28 февраля написали, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Однако информация не подтвердилась: власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. При этом никаких доказательств своих слов она не привела.