Санду опровергла публикации молдавских СМИ о Приднестровье

Ряд молдавских СМИ, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, в преддверии съезда в Тирасполе 28 февраля написали, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Однако информация не подтвердилась: власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.