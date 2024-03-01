МИД Франции: французы не будут умирать за Украину

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент», — сказал министр в эфире радиостанции France Inter (цитата по ТАСС).