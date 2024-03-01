МИД Франции: французы не будут умирать за Украину

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент», — сказал министр в эфире радиостанции France Inter (цитата по ТАСС).
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля допустил, что на Украину могут отправить западные войска. Отказ от этой идеи почти сразу озвучили Польша и Швеция, а также США, Германия, Словакия, Венгрия. Не подтвердил обсуждение этого вопроса и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тем не менее премьер Эстонии Кая Каллас поддержала дискуссию об отправке войск на Украину. Кремль считает опасным обсуждение этой темы.
27 февраля Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором разъяснялись слова президента. В сообщении французского правительства указывалось, что речь шла не о боевых силах, а о саперах, инструкторах или обслуживающем персонале, которые могут помочь Украине.
Президент России Владимир Путин заявил 29 февраля во время послания Федеральному собранию, что если Запад решиться на такой шаг, то последствия будут для него трагичными. «Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», — сказал президент.