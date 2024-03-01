Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев прокомментировал послание Президента РФ

«Отрадно, что Президент отметил особую роль и ответственность муниципалитетов. Очень воодушевила новость о запуске сразу пяти новых нацпроектов: “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Молодежь России”, “Кадры” и “Экономика данных”. По этим векторам мы уже работаем, — сообщил мэр. — У нас множество городских грантовых конкурсов для поддержки молодых талантов, каждый год отбираем лучшие школьные образовательные проекты и поощряем энтузиазм начинающих педагогов, пропагандируем семейные ценности и стремимся создавать пространства для сплочения нижегородских семей. Это и соседские центры, и парковые комплексы, где с интересом могут провести время вместе люди разных возрастов».