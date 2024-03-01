Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев прокомментировал послание Президента РФ

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Отрадно, что Президент отметил особую роль и ответственность муниципалитетов. Очень воодушевила новость о запуске сразу пяти новых нацпроектов: “Семья”, “Продолжительная и активная жизнь”, “Молодежь России”, “Кадры” и “Экономика данных”. По этим векторам мы уже работаем, — сообщил мэр. — У нас множество городских грантовых конкурсов для поддержки молодых талантов, каждый год отбираем лучшие школьные образовательные проекты и поощряем энтузиазм начинающих педагогов, пропагандируем семейные ценности и стремимся создавать пространства для сплочения нижегородских семей. Это и соседские центры, и парковые комплексы, где с интересом могут провести время вместе люди разных возрастов».
Федеральное правительство планирует дополнительно выделить 360 млрд рублей регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Нижний Новгород начал такую работу еще при подготовке к 800-летию города, сейчас она продолжается. Так, ведется подготовка концепции реконструкции Парка имени 1 Мая, а также разработана концепция развития Автозаводского парка.
«В январе глава государства поддержал мое предложение продлить проект “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”, поэтому в 2025 году мы продолжим его реализацию в Нижнем Новгороде».
Так, жители смогут проголосовать за благоустройство территории у Мещерского озера, Нижневолжской набережной (от моста до переулка Рыбного), улицы Федосеенко — вдоль реки Параши, зеленой зоны у ЖК «Корабли», территории у пруда в Кудьме, а также продолжение обустройства Волжской набережной. В целом на голосование выставят около 40 общественных пространств Нижнего Новгорода.
Также Юрия Шалабаева заинтересовал новый нацпроект «Кадры». По его словам, в Нижнем Новгороде уже давно развивается система совместной кластерной работы школ, вузов, ссузов и предприятий, проводятся экскурсии по предприятиям и другая профориентационная работа. Нижний внес свой вклад и в рост количества молодых предпринимателей в стране.
Что касается экономики данных, то большинство муниципальных предприятий города уже давно работают в единой информационной системе.
«Также у нас разработана всеобъемлющая онлайн-система “Лобачевский”, где жители могут оставлять свои заявки о работе городских служб, — добавил мэр. — Доступ к информации о заявках и о том, как они исполняются, есть и лично у меня, и у всех ответственных лиц».
Также глава города поддерживает предложение о расширении проекта «Пушкинская карта», которая в Нижнем Новгороде пользуется огромной популярностью.