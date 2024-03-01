Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС

Санду никак не объяснила, в чем, на ее взгляд, выражается якобы имеющее место намерение Москвы заблокировать вступление Молдавии в ЕС. При этом решение по статусу Кишинева принимали именно лидеры Евросоюза, а не Россия. Саммит ЕС 14 декабря обсуждал запуск переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией и не принял никакого решения об ускорении их вступления. При этом в июне 2022 года именно ЕС, предоставляя Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.