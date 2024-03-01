Санду обвинила Россию в попытках помешать вступлению Молдавии в ЕС

КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена помешать вступлению республики в Евросоюз, но не пояснила, в чем, на ее взгляд, это выражается.
«Мы не можем терять время, мы уже упускали поезда, поскольку мы должны были стать членом ЕС вместе с Румынией, балканскими странами. Тогда сегодня все было бы иначе, мы чувствовали бы себя безопаснее. Кремль хочет нам помешать, держать нас в серой зоне, чтобы нам было страшно участвовать в евроинтеграции. Россия хочет заблокировать европейский путь Молдавии», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, Россия «сохраняет недружественное отношение» к Молдавии, хотя Кишинев был бы не против сотрудничать. «Мы не против россиян… у нас нет чего-то против них. Мы хотим, чтобы Россия уважала Молдавию, уважала граждан, уважала выбор граждан. Мы демократическая страна, здесь люди избирают, да, надо еще укрепить демократию, но люди решают, что делать и куда идти, с кем сотрудничать — и решение граждан проистекает из интереса граждан», — подчеркнула президент.
Санду никак не объяснила, в чем, на ее взгляд, выражается якобы имеющее место намерение Москвы заблокировать вступление Молдавии в ЕС. При этом решение по статусу Кишинева принимали именно лидеры Евросоюза, а не Россия. Саммит ЕС 14 декабря обсуждал запуск переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией и не принял никакого решения об ускорении их вступления. При этом в июне 2022 года именно ЕС, предоставляя Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.