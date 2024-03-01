Лукашенко дал поручения по подготовке первого заседания ВНС

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручения по подготовке проведения Всебелорусского народного собрания.
Сегодня на уровне главы государства подводятся итоги прошедшей электоральной кампании. Во Дворец Независимости приглашены председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, замглавы Администрации Ольга Чуприс, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич (недавно назначен руководителем секретариата ВНС), председатель ЦИК Игорь Карпенко и начальник секретариата Палаты представителей Андрей Наумович.
«(…) вам также придется всем работать, помогая правительству при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания», — сказал президент, его слова привела БелТА.
Глава государства дал получение присутствующим определиться с планом проведения первого заседания ВНС.
Также глава государства поручил обеспечить поддержку в переходный для белорусского парламента период.
Лукашенко подписал указ о секретариате ВНС>>>.
На совещании глава государства особо остановился на теме трудоустройства депутатов, которые отработали в парламенте во время седьмого созыва и завершают свое парламентскую деятельность.
«Это подготовленные люди, очень серьезная школа», — сказал президент.
Он подчеркнул, готов подключиться с вопросам их трудоустройства.
«Если надо какая-то помощь с моей стороны, вмешательство в процесс трудоустройства депутатов уходящего парламента, вы меня информируйте. Будем решать эти вопросы», — подчеркнул Лукашенко.
Президент также дал распоряжение поощрить депутатов прошлого созыва и подготовить его традиционную встречу с уходящими парламентариями. Он отметил, что парламентарии будут обязательно награждены за добросовестный труд, в их числе — председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
«Парламент был как никогда солидный, порядочный, проблем никому не создавал, работал так, как надо. Поэтому должны быть поощрены те депутаты, которые этого заслуживают», — подчеркнул он.
Лукашенко назначил главу секретариата ВНС>>>.
Глава государства также отметил, что 25 марта — это крайний срок, когда должны приступить к исполнению своих обязанностей новый депутатский корпус.
«В связи с этим хочу вас попросить. Все мы люди, жить надо, семьи кормить. Давайте договоримся так, что до первого апреля вновь избранные депутаты зарплату будут получать по месту своего жительства, а с первого апреля мы будем им заработную плату платить, как положено депутатам», — сказал президент.
Глава государства также дал поручения по организационным вопросам, касающимся формирования руководящих органов Палаты представителей.
Напомним, что в Беларуси 25 февраля впервые в истории страны прошел единый день голосования, во время которого выбирали депутатов парламента и местного уровня. ЦИК заявил, что депутатский корпус избран в полном составе — все 110 депутатов нижней палаты. Во второй половине марта пройдет первое заседание сессии нового созыва. На нем будут избраны председатель Палаты представителей, главы депутатских комиссий.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!