Лукашенко дал поручения по подготовке первого заседания ВНС

«В связи с этим хочу вас попросить. Все мы люди, жить надо, семьи кормить. Давайте договоримся так, что до первого апреля вновь избранные депутаты зарплату будут получать по месту своего жительства, а с первого апреля мы будем им заработную плату платить, как положено депутатам», — сказал президент.