Кто может стать охранником президента Казахстана

Как следует из релиза, с 1 марта по 5 апреля представители СГО РК во всех областных центрах и городах республиканского значения будут проводить отбор и изучение кандидатов, к которым предъявляются следующие требования:
возраст — 18−27 лет, рост — не ниже 180 см и не выше 195 см, образование — не ниже среднего, хорошее состояние здоровья.
«Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды».
Прошедшие отбор новобранцы Службы госохраны РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.
«В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан… В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке».
Как отмечается, военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста.
«По завершении срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее — стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов».
Также сообщается, что в отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Казахстане по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.
«По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону +7 776 800 27 28», — добавили в пресс-службе СГО РК.
10 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Романа Тореханова заместителем начальника Службы государственной охраны РК — начальником Службы охраны президента РК. Ранее эту должность занимал Чингис Аринов, которого перевели на должность главы МЧС 6 февраля.