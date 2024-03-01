Кто может стать охранником президента Казахстана

«В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан… В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК под руководством опытного инструкторского состава молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке».