Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

Володин сообщил, что России нужно знать, чем руководствовались кадровые военные немецкой армии, ждет ли их наказание, и если да, то какое. «Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? (…) Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?» — перечислил еще два вопроса к властям ФРГ парламентарий.