Майя Санду подтвердила, что голосование по почте могут ввести в Молдове уже в этом году

В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. При этом она не уточнила, будет ли этот референдум конституционным или консультативным. На последнем заседании парламента в 2023 году депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, которые предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.