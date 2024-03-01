Майя Санду подтвердила, что голосование по почте могут ввести в Молдове уже в этом году

КИШИНЕВ, 1мар — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду подтвердила, что в стране идет подготовка к введению голосования по почте и что оно может быть внедрено уже в текущем году, на еврореферендуме и президентских выборах.
Об этом Санду сообщила в телеэфире, отметив, что ждет от парламента «ускорения процесса».
«Думаю, можем попробовать в нескольких странах, полагаю, это голосование по почте нужно опробовать в крупных по площади государствах, где сложно добираться до избирательных участков. Этим сейчас должны заняться правительство и парламент. Думаю, процесс может быть ускорен, дискуссия ведется уже какое-то время, и эту форму голосования по почте можно внедрить уже в текущем году», — заявила президент.
Санду также отметила, что, поскольку проект направлен на «улучшение Кодекса о выборах», его вполне можно реализовать при том, что законы страны запрещают менять избирательные нормы меньше чем за шесть месяцев до выборов.
«Поскольку это очень важное решение для Молдовы — вступление в ЕС, оно важно не только для сегодняшнего дня, но и для будущих десятилетий вперед, поэтому очень важно, чтобы в референдуме участвовало как можно больше людей, чтобы голосование было репрезентативным. Поэтому возникла идея объединить референдум с выборами, отсюда и идея ввести голосование по почте», — отметила Санду.
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. При этом она не уточнила, будет ли этот референдум конституционным или консультативным. На последнем заседании парламента в 2023 году депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, которые предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.