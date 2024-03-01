Сергей Шелест и Владимир Корбут посетили важные стройки Левобережья

«Сегодня первый весенний день, и мы понимаем, что паводок в этом году может быть очень сложный. Поэтому важно накануне весеннего половодья посмотреть, каким образом выполняются строительно-монтажные работы на наших магистралях и на Ленинградском мосту в частности, для того, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств. На данный момент всё идет по графику. Строители хорошо понимают, что паводок может принести определенные трудности, и принимают необходимые меры. В целом работы идут успешно», — подчеркнул Владимир Корбут.