Сергей Шелест и Владимир Корбут посетили важные стройки Левобережья

Важнейшие строительные площадки на Левом берегу Омска посетили мэр города Сергей Шелест и глава Горсовета Владимир Корбут. Они проверили, как ведётся реконструкция бульвара Архитекторов и как продвигаются работы по капитальному ремонту Ленинградского моста.
Бульвар Архитекторов реконструируют в рамках масштабного инфраструктурного проекта. Там вместе с ресурсоснабжающими организациями ведутся работы по организации сетей.
«Обсудили с представителем подрядчика — первым заместителем директора ООО “СтройТраст” Игорем Шестаковым — темпы работ и соблюдение графиков. На участке бульвара Архитекторов дорожники демонтировали и вывезли около 60 тысяч тонн грунта, построили 700 метров ливневой канализации, совместно с ресурсоснабжающими организациями занимаются сетями. График соблюдается, к середине марта планируется начать укладку песчаной подушки», — поделился Сергей Шелест.
Ремонт Ленинградского моста выполняется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициатором которого выступает президент России Владимир Путин. Сейчас на закрытом участке моста монтируют перила, электрические опоры, устанавливают архитектурную подсветку. Трудятся на объекте 358 человек. Сергей Шелест выразил уверенность, что в положенный срок — к 31 мая, объект будет сдан.
В ходе объезда строек Левобережья председатель Омского городского Совета Владимир Корбут обратил внимание на необходимость ускорения темпа работ, поскольку на них может повлиять активное таяние снега.
«Сегодня первый весенний день, и мы понимаем, что паводок в этом году может быть очень сложный. Поэтому важно накануне весеннего половодья посмотреть, каким образом выполняются строительно-монтажные работы на наших магистралях и на Ленинградском мосту в частности, для того, чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств. На данный момент всё идет по графику. Строители хорошо понимают, что паводок может принести определенные трудности, и принимают необходимые меры. В целом работы идут успешно», — подчеркнул Владимир Корбут.