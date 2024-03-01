В Кремле рассказали, кто может стать участником программы «Время героев»

«Что позиционируется в качестве основной цели программы, это подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, имеется в виду и действующие, и бывшие военные, для последующей работы органов госвласти и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях», — добавил он.
Песков уточнил, что программу «Время героев» будет реализовывать на базе мастерской «Сенеж» со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС.
Представитель Кремля отметил, что по итогам реализации этой программы сформируется команда современных эффективных управленцев для выдвижения на высокие руководящие должности.
Как рассказал пресс-секретарь президента, до военнослужащих доведут информацию о программе «Время героев», желающие заполнят заявку, которая поступит организаторам.
«Для участников, которые находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты центры дистанционной оценки, они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполняется анкета, проходится онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование», — пояснил Песков.
По словам представителя Кремля, остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте программы. Они заполнят анкету, напишут эссе и пройдут онлайн-тестирование по своим управленческим способностям.
Накануне при оглашении послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой программе, дав им возможность подать заявку и ездить на очные занятия.
Российский лидер подчеркнул, что бойцы и ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, они должны возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты.