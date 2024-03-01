В Кремле рассказали, кто может стать участником программы «Время героев»

«Что позиционируется в качестве основной цели программы, это подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, имеется в виду и действующие, и бывшие военные, для последующей работы органов госвласти и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях», — добавил он.