Содержание резиденций главы Башкирии обойдется в 5 млн рублей

Контракт с ООО «Прайм» заключен по начальной цене — 5 млн руб., его оплатит бюджет республики. Компания была единственным участником закупки.



По условиям контракта, подрядчик обязан до конца этого года содержать территории резиденций в Уфе — на улице Зорге, 55 площадью 1,9 га и на улице Пушкина, 103/1 площадью 9 тыс. кв. м, а также в Подлубовском сельсовете Кармаскалинского района площадью 43 га. Подрядчик должен ухаживать за деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, содержать в порядке дорожки, площадки, гранитные и мраморные поверхности, бетонные стены, лестницы, скамьи.



В 2023 году аналогичный контракт стоимостью 5 млн руб. также был заключен с «Праймом».



ООО «Прайм», по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, зарегистрировано в феврале 2021 года. Компания занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием. Принадлежит Шамилю Бахтизину. В 2022 году выручка составила 69 млн руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб.