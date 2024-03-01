Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел

подготовка к проведению внеочередной аттестации; сдача установленных нормативов по определению профессиональной профпригодности;компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего внеочередной аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление; собеседование с сотрудником, проводимое соответствующей аттестационной комиссией; вынесение решения соответствующей аттестационной комиссией. Кто подлежит аттестацииДолжности среднего, старшего и высшего начальствующего состава департамента собственной безопасности, управления собственной безопасности Комитета уголовно-исполнительной системы, подразделений собственной безопасности департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транспорте и территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы. Начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники самостоятельных отделов Комитета уголовно-исполнительной системы. Начальники управлений, заместители начальников управлений комитетов административной полиции и миграционной службы. Первые заместители и заместители начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транспорте. Начальник и заместители начальника Представительства Министерства внутренних дел в городе Байконыре. Заместители начальников территориальных департаментов уголовно- исполнительной системы. Начальники управлений, самостоятельных отделов и отделений аппаратов департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, Департамента полиции на транспорте*. Начальники отделов аппаратов территориальных департаментов уголовно-исполнительной системы**. Начальники управлений и отделов полиции департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, линейных управлений и отделов полиции Департамента полиции на транспорте. Начальники учреждений уголовно-исполнительной системы. Начальники Управления специализированной службы охраны (город Астана), управлений специализированной службы охраны по охране дипломатических представительств, правительственных учреждений, городов и областей. Начальники Кинологического центра, учреждения автотранспортного обслуживания, баз военного и специального снабжения «Южная» и «Северная».