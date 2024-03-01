Лукашенко поручил подготовить его ежегодную встречу с парламентом

«Здесь также надо будет очень серьезно подготовиться к этой встрече. Надо поблагодарить, наградить. Здесь не должно быть никаких ограничений, но и не должно быть “навалом” это все “, — сказал Лукашенко на совещании в пятницу. Его цитирует пресс-служба президента.