В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту

«Аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера в очередной раз доказывает варварство и скрытую агрессию, которая присуща и исходит от режима (канцлера ФРГ Олафа — ред.) Шольца. Немцы уже бомбили Крым 80 лет назад, и к чему это привело их страну, думаю, все хорошо помнят», — сказал Гемпель РИА Новости.