«Время героев», налоговая реформа и риск столкновения с НАТО. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
«Итак, весна пришла. Сегодня, в первый день весны, президент работает в Кремле».
О послании
«Послание [Федеральному посланию] оценивается весьма и весьма высоко», оно было «абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное». «Главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться».
Сказанное Путиным — «самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые можно себе представить от действующего политика».
«Президент выступал в своем качестве кандидата на пост президента», «это можно также воспринимать как предвыборную программу Путина». «Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет». «Он знает на кого опираться при реализации этих планов».
Послание этого года не уникально: «У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий — это не первое».
Зарубежных контактов после оглашения послания не было: «А почему они должны были быть?».
Программа привлечения в кадровый резерв участников и ветеранов СВО активизируется в течение дня. Официальный сайт времягероев.рф заработает после 18:00 мск.
Ее задача — «подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей» для работы в госорганах и госкомпаниях.
Чтобы стать участником программы, нужно «быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми», быть участником СВО «и, наконец, не иметь судимости».
Чтобы подать заявку, в зоне СВО «будут открыты центры дистанционной оценки», где можно будет также заполнить анкеты, пройти онлайн-тестирование, а по необходимости — написать эссе или пройти собеседование. «Другие участники этой программы регистрируются самостоятельно».
Все зарегистрированные участники будут обучаться на платформе РАНХиГС, прошедшие отбор — в мастерской управления «Сенеж». Помогать в обучении будут наставники — «это будут руководители администрации президента России, члены правительства России, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний».
О налогах
Путин не говорил в послании о конкретных параметрах налоговой реформы, он «концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство».
«В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки».
О сорванном в марте 2022 года соглашении с Украиной
«Действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны — по команде, полученной из Великобритании».
Параметры того проекта, например о принадлежности Херсонщины и Запорожья, уже не актуальны. «В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации».
О заявлении США про возможный конфликт РФ и НАТО
Заявление министра обороны США Ллойда Остина, что поражение Украины принудит НАТО к столкновению с Россией, — «еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни».
«Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше нагнетать уже некуда».
Утверждения министра «де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией».
Все это «подчеркивает правильность и оправданность специальной военной операции».
О переговорах офицеров ФРГ про подготовку теракта на Крымском мосту.
В Кремле не знают о содержании записи переговоров, о которой заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Как [запись] будет доступна — послушаем».
О Карлсоне и денацификации
Такер Карлсон, назвавший концепцию денацификации Украины «ребячеством и глупостью», — «американский журналист, и у него свое мировоззрение».
«Тот факт, что он брал интервью у Путина», не означает, что «кто-то пытался обратить его в свою веру».
Карлсон отличается от других «своим желание слушать другие точки зрения». «Он много не понимает, но он слушает».
О похоронах Навального
Кремль не комментирует похороны Алексея Навального и «не может» дать ему оценку как политической фигуре.
«У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон — и его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность».
О Николае Рыжкове
Путин «направил телеграмму соболезнования родным и близким» бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Президент всегда «с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли», которую тот сыграл «в новейшей истории нашего государства».