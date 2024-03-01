Евгения Гуцул встретилась в Москве с Валентиной Матвиенко: что обсуждали

«Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно», — заявила Гуцул на встрече с Матвиенко.