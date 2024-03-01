Евгения Гуцул встретилась в Москве с Валентиной Матвиенко: что обсуждали

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Гагаузская автономия намерена развивать отношения с Российской Федерацией, гагаузские аграрии хотят иметь доступ на российские рынки, Россия готова оказывать содействие Автономии, учитывая ее взвешенный и прагматичный курс, об этом шла речь на встрече в Москве башкана АТО Гагаузия Евгении Гуцул и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Башкан Гагаузии находится с рабочим визитом в России.
«Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно», — заявила Гуцул на встрече с Матвиенко.
Гагаузские сельхозпроизводители должны иметь доступ на российские рынки, также отметила башкан.
«Все разрывы в отношениях с Российской Федерацией негативно сказываются на экономике Гагаузии. Я говорю только о Гагаузии, потому что наши сельхозпроизводители всегда имели доступ к вашему рынку. Это очень существенно помогает нашим сельхозпроизводителям», — заявила она.
Евгения Гуцул также рассказала о притеснениях в отношении автономии со стороны официального Кишинева.
«К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы», — сказала Гуцул.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, со своей стороны, заявила, что Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс Гагаузии и готова оказывать ей всяческое содействие.
«Такой взвешенный, прагматичный курс, который мы поддерживаем и готовы оказывать всяческое содействие. Я готова выслушать ваши предложения, внимательно их рассмотреть и оказать практическую помощь», — сказала она, подчеркнув, что в Совете Федерации уделяют значительное внимание сотрудничеству российских регионов с зарубежными партнерами.
«Десять субъектов федерации подписали соглашение с Гагаузией. Это способствует не только наращиванию взаимного торгового обмена, но и укреплению гуманитарных связей, а также всего спектра двусторонних отношений», — отметила Маткивенко.
По ее словам, нынешние власти Молдовы «являются проводниками навязанного Западом политического курса», и это вредит самой стране, не отвечает ее интересам. Однако Россия рассчитывает, что у нынешних или следующих молдавских властей возобладают здравый смысл и забота о собственных национальных интересах, подчеркнула Валентина Матвиенко.
«Мы рассчитываем на то, что все-таки когда-то возобладает, если не у этих властей, то может быть у других, впереди выборы, возобладают здравый смысл, прагматическое отношение и забота о собственной стране, о собственных национальных интересах: экономических, оборонных и иных», — сказала Матвиенко на встрече с башканом Гагаузии.
Евгения Гуцул первого марта совершает рабочий визит в Москву, ее сопровождает глава Народного собрания Дмитрий Константинов. В программе визита также запланировано посещение столицы Республики Татарстан.