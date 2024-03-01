Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

В беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор состоялся 19 февраля.
«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — говорит один из собеседников.
По данным Кильского института мировой экономики, в 2023 году Германия направила на помощь Украине порядка 11,8 миллиарда евро, а за прошедшие два года — более 17 миллиардов.
Берлин — третий по масштабу донор Киева после Вашингтона и Лондона, несмотря на звучащие осторожные заявления о недопустимости прямого участия в конфликте.
В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету коалиции по оказанию помощи киевскому режиму — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.
Позднее Шольц пояснил, что Берлин отказался от передачи Киеву этих снарядов, так как они могут достигать Москвы. По его словам, для контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, но это исключено.
При этом на минувшей неделе бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В документе Taurus напрямую не упоминаются, но как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они.