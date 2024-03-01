Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — говорит один из собеседников.