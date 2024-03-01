Президент Казахстана принял председателя Мажилиса

Кошанов заявил, что в настоящее время во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами — бюджетным, водным, строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО.