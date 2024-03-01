Лукашенко сказал о зарплате депутатов парламента с 1 апреля

Вопрос зарплаты депутатам парламента нового созыва поручил решить президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси, пишет БелТА. Лукашенко отметил, что 25 марта — крайний срок, когда вновь избранные депутаты должны приступить к исполнению своих обязанностей.
— В связи с этим хочу вас попросить. Все мы люди, жить надо, семьи кормить. Давайте договоримся так, что до первого апреля вновь избранные депутаты зарплату будут получать по месту своего жительства, а с первого апреля мы будем им заработную плату платить, как положено депутатам, — указал президент.
Также он обратил внимание на оргвопросы, исходя из своего депутатского опыта в прошлом.
— Знаю как депутат, что этот период непростой, чехарды хватает, нагрузка на секретариат большая, — сказал Лукашенко, поручив оказать поддержку, в том числе и материальную начальнику секретариата, который должен подготовить депутатам рабочие места.
Тем временем глава Минтруда Костевич сказала, за счет чего повысились пенсии в Беларуси.