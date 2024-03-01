Кремль «не хотел бы» раскрывать детали мирного соглашения с Украиной 2022 года

«Единственное, что я могу сказать, это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны», — так Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей весной того года.
«В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала проект мирного договора России и Украины от 15 апреля 2022 года. Согласно документу, предполагалось, что из всех территорий под безусловным российским контролем останется только Крым, а будущее ЛНР и ДНР должны были определить в ходе личных переговоров президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно условиям договора, Украина должна была стать «постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках». Украинская армия должна была сократиться до определенного размера, а на территории страны не должно было быть иностранного оружия. Россия настаивала, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах, но власти Украины не согласились на этот пункт договора.
По данным издания, выполнение документа должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Пока договор оставался бы в силе, эти державы были бы обязаны «расторгать международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины», в том числе обещания двусторонней военной помощи.