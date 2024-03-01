Кремль «не хотел бы» раскрывать детали мирного соглашения с Украиной 2022 года

«Единственное, что я могу сказать, это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны», — так Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей весной того года.