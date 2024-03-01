Bloomberg узнал о призыве Лондона к Берлину поставить Киеву ракеты Taurus

Также он отметил, что для обеспечения контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие [Великобритания и Франция] тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — добавил политик.