Прямое общение с людьми нельзя перекладывать на подчинённых — Глава Башкирии

«В состав нашего Центра управления республикой, созданного в 2021 году, кроме информационного и блока обратной связи входят блок экономической аналитики, ситуационный и логистический центры. Система “Инцидент-менеджмент” мониторит обращения в социальных сетях. Надо сказать, что прямое общение — непростая задача. У людей годами копилось много вопросов, в том числе нерешённых, которые их раздражают, не дают комфортно жить. Поэтому разговор часто носит острый характер. Но задача власти — спокойно, предметно, именно предметно ответить на вопросы жителей. Особенно это касается обсуждения острых вопросов, например, в сфере ЖКХ», — отметил Глава Башкортостана.