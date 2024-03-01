Прямое общение с людьми нельзя перекладывать на подчинённых — Глава Башкирии

Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал во время своего выступления на заседании Совета ПФО, которое сегодня проходит в Уфе. На нем обсуждают вопросы повышения уровня доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах округа.
«Мы с коллегами-руководителями регионов проводим большие “прямые линии”, пресс-конференции, встречи, приёмы граждан. Широко используем социальные сети, порталы обратной связи. Учитываем данные социологических исследований», — сказал Радий Хабиров.
В Татарстане проводится еженедельный мониторинг обращений граждан, по результатам которого оперативно принимаются решения. В Удмуртии главы муниципальных округов и руководители органов власти активно проводят личные встречи с населением.
В Оренбургской области практикуются выездные заседания Правительства для обсуждения программ развития конкретных территорий.
По словам Радия Хабирова, важную роль в выстраивании коммуникаций играют открытые во всех регионах ЦУРы.
«В состав нашего Центра управления республикой, созданного в 2021 году, кроме информационного и блока обратной связи входят блок экономической аналитики, ситуационный и логистический центры. Система “Инцидент-менеджмент” мониторит обращения в социальных сетях. Надо сказать, что прямое общение — непростая задача. У людей годами копилось много вопросов, в том числе нерешённых, которые их раздражают, не дают комфортно жить. Поэтому разговор часто носит острый характер. Но задача власти — спокойно, предметно, именно предметно ответить на вопросы жителей. Особенно это касается обсуждения острых вопросов, например, в сфере ЖКХ», — отметил Глава Башкортостана.
Он рассказал, что в республике создана площадка для открытого разговора на эту тему — это форум «Управдом», который проводится уже пятый год.
«Перед тем, как собрать актив на республиканский “Управдом”, мы организуем такие форумы во всех муниципалитетах. Это важнейший инструмент для понимания и решения вопросов, которые волнуют людей в сфере ЖКХ», — сказал Глава региона.
В Самарской области в рамках проекта «Мой Дом» проводятся выездные правовые семинары по вопросам управления многоквартирными домами. В Татарстане созданы чат-боты в телеграм-канале для обратной связи, где люди могут получить ответы в онлайн-режиме. В Нижегородской области ведется рейтинг управляющих компаний. У жильцов есть возможность сравнивать их и выбирать. Рейтинг способствует сокращению жалоб на работу управляющих компаний. В Пензенской области управляющие компании подключены к системе обратной связи. Это помогает увидеть добросовестные и проблемные компании, понять самые кричащие проблемы.