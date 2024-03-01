В Казани перепели песню из фильма «Ла-ла-ленд» в преддверии выборов Президента РФ

«Сложностей в работе над песней не было, ведь я хорошо знакома с композициями из фильма “Ла-ла-ленд” и всегда хотела их исполнить. Я рада, что представилась такая возможность! Мне понравился сам процесс работы и ее результат, и, так как я с детства записываюсь в студии Центра искусств “Шарм”, запись проходила легко и очень интересно», — рассказала Лиза Мартынова.