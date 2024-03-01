Беларусь и РФ подписали соглашение о создании учебно-боевых центров

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Беларусь и Россия подписали соглашение о формировании учебно-боевых центров для подготовки военных, говорится в документе, опубликованном в пятницу, 1 марта, на портале правовой информации РФ.
«Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выручки», — отмечается там.
Основной задачей центров станет боевая подготовка и дежурство вооруженных сил двух государств.
Согласно документу, питание личного состава будет организовано на безвозмездной основе, контингенты обеспечат электроэнергией, топливом и медицинским обслуживанием.
В соответствии со статьей 11, личный состав контингента при выполнении задач «может применять личное оружие, вооружение и специальную технику».
Документом определено, что любая информация, передаваемая в рамках соглашения, используется только для его целей и не должна наносить ущерб сторонам.
Где будут работать центры
В МИД России ранее сообщали, что учебно-боевые центры совместно подготовки военных планируют сформировать практически для всех видов войск. Ожидается, что они появятся на базе уже действующих воинских частей.
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин также отмечал, что для создания центров не придется организовывать новые штатные структуры в вооруженных силах Беларуси и России.