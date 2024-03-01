Глава Гагаузии рассчитывает на поддержку России

«Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое хочет развиваться, которое хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», — сказала Матвиенко.
Евгения Гуцул также заявила о намерении развивать дружеские отношения с Россией. «С Российской Федерацией многие годы, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях. Мы хотим и дальше продолжать. Мы хотим, чтобы у нас была поддержка РФ», — сказала Гуцул.
Говоря о позиции властей Молдавии по отношению к России, председатель Совфеда выразила надежду, что у них «возобладают здравый смысл и забота о собственных национальных интересах». «Русофобский и антироссийский курс, проводимый властями этой страны, не соответствует ее национальным интересам», — отметила она.
Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от молдавской оппозиционной партии «Шор», стала главой Гагаузии в результате выборов в мае 2023 года. На следующий день после завершения выборов она заявила о заинтересованности в укреплении отношений с Россией.
После избрания Гуцул президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. В местном ЦИКе прошли обыски. Были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. В конце октября дело было прекращено «ввиду отсутствия события правонарушения».
Милена Костерева