1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК продолжит развитие системы обучения организаторов выборов. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.



«В комиссии было задействовано более 66 тыс. человек — огромная армия. Понятно, что где-то, наверное, срабатывал человеческий фактор, кто-то что-то лучше усвоил, кто-то хуже. Вместе с тем мы четко понимаем, что нам надо продолжать работу по обучению потенциальных организаторов выборов, — сказал Игорь Карпенко. — Надо внимательно еще раз посмотреть на содержание этого обучения с учетом тех вопросов, которые возникали. Мелкие организационно-технические вопросы, которые надо подтянуть уже к следующему единому дню голосования».

Первая сессия Палаты представителей нового созыва состоится 22 марта

«Надо думать о предстоящей президентской кампании. Напоминаю, она должна пройти не позднее 20 июля 2025 года. Поэтому тоже нужно посмотреть с точки зрения функционирования тех же участковых, территориальных комиссий», — дополнил глава ЦИК. -0-