Алиханов: думаю, что в 2024-м мы полностью отвяжемся от зависимости от Литвы

Как отметил губернатор, ведется активная работа над развитием морских перевозок. «Калининградскими компаниями было приобретено еще несколько судов. Оказывая содействие по линии Министерства финансов, купили большой контейнеровоз. Очень надеемся, что он в середине этого месяца должен прийти к нам, в Калининград. Это одновременно 240 широкопалетных 40-футовых контейнеров, то есть это такой серьезный шаг вперед для обеспечения нашей транспортной безопасности. И второй важный момент — это ро-ро — судно для накатной техники, оно тоже в середине марта будет на линии. Очень важно отметить, что там есть 200 кают. Это позволит водителям этих грузовиков ехать вместе со своими машинами», — уточнил Алиханов.