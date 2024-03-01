Алексей Гиричев назначен зампредседателя Правительства Воронежской области

В 2011-м возглавил управление СБ УФСИН по Иркутской области. В 2016-м дослужился до первого замначальника иркутского УФСИН. В марте 2018-го приехал в Воронежскую область начальником УФСИН. В 2020-м Гиричева перевели на аналогичную должность во Владимирской области. В 2023-м он получил пост замдиректора ФСИН России.