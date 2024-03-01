Алексей Гиричев назначен зампредседателя Правительства Воронежской области

Алексей Гиричев займет пост заместителя председателя Правительства Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Об этом сообщили в правтельстве региона 1 марта.
К рабочим обязанностям он приступит с 4 марта на срок полномочий главы региона. В его задачи будет входить координация работы облправительства с административными и военными органами.
Алексей Гиричев уроженец Воронежской области. Родился 3 августа 1975 года в Калаче. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, а также Академию права и управления ФСИН России. Начал свою карьеру в 1996-м году в следственном изоляторе.
В 2011-м возглавил управление СБ УФСИН по Иркутской области. В 2016-м дослужился до первого замначальника иркутского УФСИН. В марте 2018-го приехал в Воронежскую область начальником УФСИН. В 2020-м Гиричева перевели на аналогичную должность во Владимирской области. В 2023-м он получил пост замдиректора ФСИН России.