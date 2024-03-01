Аким Абайской области доложил Токаеву об экономических итогах региона

По информации Акорды, Токаеву было доложено, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, при этом частные инвестиции увеличились на 131,5%. Количество действующих субъектов МСП достигло 53,2 тысячи с ростом на 107,1%.