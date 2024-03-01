В Самарской области жители смогут проголосовать за благоустройство городов

В Самарской области местных жителей приглашают пройти голосование по благоустройству городов. Работы проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
По словам главы региона Дмитрия Азарова, территории будут развивать комплексно. Всего, в рамках нацпроекта, с 2019 по 2023 года благоустроили 790 общественных и 1586 дворов. В этом году планируют обновить 122 общественных пространства и 232 дворовых территорий.
— За всеми этими цифрами главное — активные и неравнодушные люди, которых приглашаем к участию на всех этапах реализации. Не оставайтесь в стороне, участвуйте в изменениях во благо нашей области, которую вместе сделаем ещё краше.
Голосование охватят 12 муниципалитетов. На выбор представят 101 территорию. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в 2025 году. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Голосовать могут горожане старше 14 лет.