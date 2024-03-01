Лукашенко озвучил поручения по проведению Всебелорусского народного собрания

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта 2024 года на совещании по вопросам организации работы Палаты представителей Национального собрания Беларуси озвучил поручения, связанные с проведением Всебелорусского народного собрания. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
На совещании в пятницу у президента Беларуси присутствовали заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, замглавы Администрации Ольга Чуприс, глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, начальник секретариата Палаты представителей Андрей Наумович, Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что придется всем работать, помогая правительству, при формировании и подготовке Всебелорусского народного собрания, его заседания и совещания.
Лукашенко добавил, что необходимо посмотреть, какой план должен быть и как именно будут проводиться заседание. Он напомнил, что конституционно определено по закону, когда должно состояться первое заседание.
— Надо делать все по закону и посмотреть, какие вопросы нам надо в первоочередном порядке рассмотреть на этом первом заседании Всебелорусского народного собрания.