ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов депутатов

«25 февраля в Республике Беларусь проведен единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва и депутатов местных советов депутатов двадцать девятого созыва. Впервые в Беларуси проведены выборы депутатского корпуса в таком формате на основании обновленной Конституции и Избирательного кодекса Республики Беларусь, — рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко. — Избирательная кампания прошла в сроки, установленные законодательством и календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования, утвержденным Центральной избирательной комиссией».