ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов депутатов

«25 февраля в Республике Беларусь проведен единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва и депутатов местных советов депутатов двадцать девятого созыва. Впервые в Беларуси проведены выборы депутатского корпуса в таком формате на основании обновленной Конституции и Избирательного кодекса Республики Беларусь, — рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко. — Избирательная кампания прошла в сроки, установленные законодательством и календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению единого дня голосования, утвержденным Центральной избирательной комиссией».
Выборы и голосование обеспечивали 6805 избирательных комиссий. В их состав было включено 66 692 человека. В стране работали 45 505 национальных и 294 иностранных (международных) наблюдателя. Активно проявила себя на выборах молодежь. Из общего количества включенных в списки впервые голосующих граждан пришли на выборы почти 77%.
В единый день голосования избрано 110 депутатов Палаты представителей и 12 511 депутатов местных советов депутатов всех уровней.
Процент избирателей, принявших участие в голосовании по Республике Беларусь, составил 73,14%.
По г. Минску — 61,48%, по Брестской области — 76,20%, по Витебской области — 75,63%, по Гомельской области — 75,85%, по Гродненской области — 76,93%, по Минской области — 74,20%, по Могилевской области — 77,03%. При этом процент избирателей, принявших участие в голосовании по выборам в областные советы депутатов, составил 73,14%, районные — 78,2%, городские (городов областного подчинения) — 71,42%, городские (городов районного подчинения) — 77,07%, поселковые — 72,74%, сельские — 81,73%.