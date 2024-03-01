Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии

По ее словам, на сегодняшний день Приднестровье обеспечивает Молдавию электроэнергией, которая производится за счет недорогого российского газа. Если использовать его будет невозможно из-за прекращения транзита и закупки топлива у альтернативных источников, то Кишиневу придется искать и новые пути получения электроэнергии. На сегодняшний день власти рассматривают два основных варианта. «Румыния пока не может обеспечить работоспособность молдавской энергосистемы, власти работают над этим, но понадобится примерно год-полтора… Надеюсь, что мы сможем вернуться к закупкам электроэнергии на Украине», добавила Санду отметив, что могут быть рассмотрены и другие варианты.