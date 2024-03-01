Санду рассказала, в каком случае Молдавию ждет нехватка электроэнергии

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
«По информации, которая у меня есть, нет окончательного решения о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. Соответственно — нельзя сказать, будет транзит или нет. У нас есть где купить газ, вопрос лишь в его цене, но будет проблема с электроэнергией», — заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
По ее словам, на сегодняшний день Приднестровье обеспечивает Молдавию электроэнергией, которая производится за счет недорогого российского газа. Если использовать его будет невозможно из-за прекращения транзита и закупки топлива у альтернативных источников, то Кишиневу придется искать и новые пути получения электроэнергии. На сегодняшний день власти рассматривают два основных варианта. «Румыния пока не может обеспечить работоспособность молдавской энергосистемы, власти работают над этим, но понадобится примерно год-полтора… Надеюсь, что мы сможем вернуться к закупкам электроэнергии на Украине», добавила Санду отметив, что могут быть рассмотрены и другие варианты.
С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема, что нужен для молдавских потребителей.