Минобороны Беларуси: призывники охотнее всего идут в силы спецопераций и IT-роту

Заместитель министра обороны генерал-майор Андрей Жук назвал sb.by род войск, куда охотнее всего идут призывники.
Так, по словам замминистра, ряды Вооруженных сил республики в весенний призыв, как и в осенний, пополнят примерно 10 тысяч новобранцев. Жук назвал те роды войск, куда хочет попасть значительное число призывников.
— Конечно, есть определенная романтика, которой окутаны силы специальных операций. Большой конкурс в роту информационных технологий, но попасть туда не так просто — необходимо владеть определенными навыками и компетенциями. Военнослужащие здесь занимаются разработкой программных обеспечений для нужд армии.
Впрочем, в IT-роте, говорит замглавы Минобороны, осваиваются и базовые военные навыки.
Напомнил Андрей Жук и про возможность получить за время службы в армии допспециальность — к примеру, речь про вождение грузовика и права категории С.