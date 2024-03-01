Минобороны Беларуси: призывники охотнее всего идут в силы спецопераций и IT-роту

— Конечно, есть определенная романтика, которой окутаны силы специальных операций. Большой конкурс в роту информационных технологий, но попасть туда не так просто — необходимо владеть определенными навыками и компетенциями. Военнослужащие здесь занимаются разработкой программных обеспечений для нужд армии.