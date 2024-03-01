Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе

«Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — гласит текст указа.
В июле 2023 года Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для граждан младших воинских званий — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. С 1 января 2024 года максимальный срок пребывания в запасе для граждан этих званий изменился. Для относящихся к первому разряду он увеличился с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.
Военные сборы для запасников проводятся в РФ на регулярной основе. Обычно их объявляют в конце зимы или начале весны, для этого издается специальный указ. Цель сборов заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается также тех, кто был освобожден от военной службы или получил отсрочку.
24 сентября 2022 года Путин подписал пакет поправок о военной службе, согласно которому призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.