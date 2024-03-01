Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе

В июле 2023 года Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для граждан младших воинских званий — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. С 1 января 2024 года максимальный срок пребывания в запасе для граждан этих званий изменился. Для относящихся к первому разряду он увеличился с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.